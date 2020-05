Mama allein im Heim

Sita Dombois rinnt die Zeit durch die Finger. Mehr als sieben Wochen dauerte die strenge Besuchssperre in dem Seniorenheim bei Regensburg an, in dem ihre Mutter wohnt. Auch nach der Lockerung ist es schwierig, sie zu sehen. Doch jeder Tag ohne Kontakt ist einer zu viel. Denn die 78-Jährige ist schwer krank: Demenz, und zwar von der aggressiven Sorte.