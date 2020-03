Lehrmeister Corona

Wenn es so ist, dass der Mensch am meisten über sich selbst in der Krise lernt, dann schlägt jetzt auch die Stunde der Wahrheit. Was hält uns zusammen? Was liegt uns am Herzen? Wer ist uns wichtig? Wie werden wir uns dabei verändern? Wie durch ein Brennglas blicken wir auf das von einem gefährlichen, für viele tödlichen Virus verlangsamte öffentliche Leben. Was wir dort erkennen, ist nicht unbedingt neu. Aber es zeichnet sich schärfer ab als in der rasenden Hektik eines normalen Alltags.