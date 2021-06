Im Interesse der Älteren

Niemand zahlt seine eigene Rechnung

Doch danach sieht es im Moment nicht aus. In welche Schieflage das Rentensystem gelangen wird, wenn die Baby-Boomer in den Ruhestand gehen werden, ist bekannt. Ganz zu schweigen von der Überforderung der Pflege, wenn diese Generation eines Tages in hohem Alter ist.

Was bedeutet der demografische Wandel konkret für die Rente? Man versteht die Grundkonstellation unseres gesetzlichen Rentensystems gut, wenn man es mit einem Restaurant vergleicht, in dem ungewöhnliche Regeln herrschen: Niemand zahlt seine eigene Rechnung. Sondern die Rechnung der jeweils aktuellen Gäste muss von denen bezahlt werden, die nach ihnen ins Restaurant kommen. Deren Rechnung wird dafür wieder von denjenigen bezahlt, die nach ihnen kommen. Und immer so weiter.

Während die Menschen erfreulicherweise älter werden, gibt es weniger Junge, die in die Rentenversicherung einzahlen.

Union und SPD hätten das Thema in dieser Legislaturperiode grundlegend anpacken können. Eine große Koalition macht man, um große Probleme zu lösen – so hieß es früher mal. Doch die gar nicht mehr so große Koalition aus Union und SPD konnte sich bei den Koalitionsverhandlungen nur auf einen relativ kleinen Nenner verständigen. Oder, um es anders auszudrücken, auf eine vorläufige Lösung bis 2025.

Das Arbeitsministerium muss Milliarden zuschießen, damit der Rentenbeitragssatz einigermaßen stabil bleibt. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa/dpa

Diese Lösung nennt sich „doppelte Haltelinie“. Das bedeutet, dass gesetzlich festgelegt ist, dass die Rente bis dahin nicht unter ein Niveau von 48 Prozent fallen darf. Das Rentenniveau ist – anders als oft angenommen – nicht der Prozentsatz, den jemand von seinem letzten Lohn als Rente bekommt. Es ist ein statistischer Wert, der das Verhältnis der Rente eines Durchschnittsverdieners nach 45 Beitragsjahren zum mittleren Lohn beschreibt. Die Rente soll also in einem stabilen Verhältnis zur Lohnentwicklung bleiben.

In der zweiten Haltelinie ist festgelegt, dass der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bis 2025 nicht über 20 Prozent steigen darf. Das schützt einerseits die Menschen vor explodierenden Rentenbeiträgen. Es bedeutet aber andererseits: Wenn Geld fehlt, muss es aus Steuermitteln nachgeschossen werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat den größten Haushalt aller Ministerien. Für das Jahr 2021 beläuft er sich auf knapp 165 Milliarden Euro – mehr als 106 Milliarden davon sind Leistungen an die gesetzliche Rentenversicherung.

Reparieren reicht nicht

Das Rentensystem ist ein Gebäude, das für alle erkennbar eine grundlegende Sanierung benötigt. Statt diese in Angriff zu nehmen, hat die Bundesregierung sich damit begnügt, hier und dort Reparaturen vorzunehmen, die meist viel Geld kosten, aber das Haus nicht dauerhaft in Ordnung bringen.

Da sich so etwas niemand gern nachsagen lässt, hat die große Koalition zu Beginn ihrer Amtszeit versprochen: „Doch, doch, wir kümmern uns auch um die Zukunftsfragen des Rentensystems. Wir setzen eine Rentenkommission ein.“ Eine Kommission einsetzen, das machen Politiker, wenn sie etwas tun wollen, ohne sofort etwas tun zu müssen.

Eine Kommission wurde eingesetzt, aber die grundlegenden Probleme der Rentenversicherung hat sie nicht angepackt. Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

In der Rentenkommission saßen Fachpolitiker von Union und SPD, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie Wissenschaftler. Es war absehbar, dass sich die widerstreitenden Interessen dort nicht auf einen umfassenden Entwurf würden einigen können. Und so legte die Rentenkommission am Ende nicht viel mehr als den Vorschlag vor, auch künftig mit doppelten Haltelinien zu operieren, die regelmäßig festgelegt werden sollen.

Die harte Frage, ob es eine höhere reguläre Altersgrenze für den Eintritt in die Rente braucht, ließ die Kommission unbeantwortet. Dafür hat sie angeregt, ein neues Beratungsgremium für die Politik zu schaffen – einen Alterssicherungsbeirat. Die Rentenkommission verhielt sich damit, wie die Politik es ihr vorgemacht hat: Sie ließ die grundlegenden Probleme ungelöst.