Der Herbst, die beste Zeit des Jahres

Sein Anfang ist ein einzelner Ton, schwarzblau glänzend, kugelig und klein, dicht gebündelt an rot gefärbten Stielen – reife Holunderbeeren. Dann ein zweiter, früh am Morgen: Plötzlich diese grasige Frische in der Luft. Dazu erste gelbe Tupfer im luftigen Blätterdach der Birke, Nebelschwaden über Wiesen und Wasser. Der Herbst beginnt leise, bevor er sich zu einem furiosen Crescendo aufschwingt.