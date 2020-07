Solange das Eisen heiß ist

Am Anfang ist der Rohling. In diesem Fall etwa zwei Zentimeter hoch, zehn breit, 25 lang und zwei Kilogramm schwer. Ein harter Brocken Eisen. Mythen verschiedener Religionen ranken sich um diejenigen, die daraus etwas formen können: der Schmied als Schöpfer, dem magische Kräfte zugetraut werden. Am Ende ist es freilich keine Magie, sondern ganz einfach Feuer und rohe Gewalt, so präzise und kunstvoll wie möglich eingesetzt. Seit Jahrtausenden hat sich daran nichts geändert.