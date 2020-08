Luft für über sechs Minuten

Der Moment, bevor Heike Schwerdtner das Element wechselt: Augen geschlossen, Gesicht entspannt, die Hände ruhen am Beckenrand. Schwimmbadlärm dringt wie in Watte gepackt in ihre Ohren. Sie holt tief Luft. Einmal, zweimal, dreimal pumpt sie Sauerstoff durch den weit geöffneten Mund, Bauch und Brust heben sich. Dann taucht sie ab. Kopf nach unten, Arme und Beine baumeln willenlos im Wasser, ihr Körper hängt an der luftgefüllten Lunge und dreht sich im sanften Wellengang wiegend um die eigene Achse. Der Tauchreflex verlangsamt ihren Herzschlag. Heike Schwerdtner öffnet die Augen. Die Reise durch den Körper beginnt.