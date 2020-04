Frühstück für die Familie

Am Abend zu Hause sein, frei haben, wenn alle frei haben – Anton Schmaus schüttelt den Kopf und sagt: „Seit Beginn meiner Lehrzeit als Koch habe ich das so nicht mehr erlebt.“ Seine Restaurants sind geschlossen, die Nationalmannschaft pausiert, die Gastlichkeit ruht – nicht aber die Hilfsbereitschaft: Der Sternekoch bereitet mit seinem Team Essen für Helferinnen und Helfer in der Coronakrise zu. „Kochen für Helden“ heißt die Aktion. Jeden Vormittag wird im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg und in der Kantine der Eckert-Schulen in Regenstauf gekocht.