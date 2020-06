Donaulachs mit Holunder und Apfel

Der Huchen ist mit Forelle, Saibling und Lachs verwandt. Foto: Sabine Franzl

Da der Donaulachs oder auch Donausalm in seinem Verbreitungsgebiet stark bedroht ist, muss man ihn bei einer Fischzucht beziehen. Anton Schmaus kauft ihn bei einem Züchter in Landsberg am Lech. Sein Huchen ist also kein Regensburger, aber immerhin ein waschechter Bayer. „Alternativ kann man für dieses Rezept auch Saibling verwenden“, sagt er.

Indem Schmaus und andere Gourmetköche die heimische Delikatesse verstärkt auf ihre Speisekarten setzen, lenken sie den Blick auf eine regionale Art, die in freier Natur selten geworden ist. Die Vorlieben des Huchen und die Nutzung der Flüsse durch den Menschen machen es ihm nicht gerade leicht: Kraftwerke schneiden den Weg ab, Uferbegradigungen rauben die Laichplätze und die Wasserverschmutzung tut ihr Übriges.

Allerdings gibt es Versuche, Bestände wieder anzusiedeln, zu halten und auszubauen. In der Isar in München schwimmen zum Beispiel wieder stattliche Exemplare. Der spindelförmige Lachsfisch kann bis zu 1,5 Meter lang werden. Am besten schmeckt sein Fleisch bei etwa 1,5 Kilo.

„Als Tatar kommt der Donaulachs besonders gut zur Geltung: pur und unverfälscht“, sagt Anton Schmaus. Er verfeinert ihn mit einer milden Holundervinaigrette und einem Hauch Meerrettich sowie fruchtig-frischem Apfel.